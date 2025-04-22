Adı Hajduk Split ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Dzeko kararı!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:21

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:21

Fenerbahçe'nin 2023 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 39 yaşındaki tecrübeli golcünün geleceği netlik kazandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek. Sarı-lacivertli futbolcu sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.

HAJDUK SPLİT İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Dzeko'nun Hajduk Split ile anlaşmaya vardığı ve kariyerini Hırvatistan'da sürdüreceği iddia edilmişti.

Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerinde 94 maça çıktı.

Bosna Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda 44 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.