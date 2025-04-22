Adı Hajduk Split ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Dzeko kararı!

Fenerbahçe'nin sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko ile devam etmeyeceği iddia edildi.

Adı Hajduk Split ile anılıyordu: Fenerbahçe'den Dzeko kararı!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:21

Fenerbahçe'nin 2023 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 39 yaşındaki tecrübeli golcünün geleceği netlik kazandı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek. Sarı-lacivertli futbolcu sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.

HAJDUK SPLİT İDDİASI

Geçtiğimiz günlerde Dzeko'nun Hajduk Split ile anlaşmaya vardığı ve kariyerini Hırvatistan'da sürdüreceği iddia edilmişti.

Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerinde 94 maça çıktı.

Bosna Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda 44 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #Edin Dzeko #fenerbahçe #Sözleşme

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu: Dzeko ve Cenk Tosun yerine yıldız golcü!

Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu: Dzeko ve Cenk Tosun yerine yıldız golcü!
Sözleşmesi sona eriyor: Edin Dzeko'ya İtalyan kancası!

Sözleşmesi sona eriyor: Edin Dzeko'ya İtalyan kancası!
Edin Dzeko'dan Galatasaray derbisi için özel talep!

Edin Dzeko'dan Galatasaray derbisi için özel talep!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler