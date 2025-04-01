Edin Dzeko'dan Galatasaray derbisi için özel talep!
Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko'nun sakatlıklarına rağmen Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istediği iddia edildi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Edin Dzeko'yla ilgili önemli bir gelişme yaşandı
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Edin Dzeko, Galatasaray'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına 11'de başlamak istiyor.
Teknik direktörü Jose Mourinho ile özel bir görüşme yapan ve forma talep eden tecrübeli santrforun, "Takımı böylesine önemli ve büyük bir maçta yalnız bırakmak istemiyorum. Yaşadığım sakatlıklar oynamama engel değil. Kendini çok iyi hissediyorum. Karar sizin ancak görev verirseniz ben en iyi halimde mücadelemi yapacağım" dediği belirtildi.
Sezon başından bu yana Fenerbahçe'nin en önemli hücum silahlarından biri olan Edin Dzeko, sakatlıklarla boğuşmasına rağmen mücadeleden vazgeçmedi.
Başakşehir maçında rakibinden yediği kafayla kaşı yarılmasına rağmen karşılaşmayı tamamladı. Eli kırılsa da bir sonraki maçta alçısıyla sahadaydı.
Bosna Hersek Milli Takımı ile çıktığı Romanya karşılaşmasında burnu kırılsa bile ameliyat olmadı. Özel maskesiyle Bodrum deplasmanında son bölümde de olsa görev yapıp kendini denedi.
Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen maç kaçırmayan ve az bir dakika olsa da görev yapan Dzeko idmanları aksatmıyor. Boşnak forvet dün de takımla çalıştı.
Mourinho'nun maçtan bir gün önce sağlık heyetiyle görüşme yapacağı ve tecrübeli kaptanının durumunu değerlendireceği öğrenildi.
Sağlık risklerini göz önünde bulundurarak temkinli davranan Portekizli çalıştırıcı, kulüp doktorlarından '90 dakika oynamasında bir sorun yok' bilgisini alması halinde kadrosunu yeniden şekillendirebilecek.
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