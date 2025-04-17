Fenerbahçe'nin transfer listesi belli oldu: Dzeko ve Cenk Tosun yerine yıldız golcü!

Yayınlanma: 17.04.2025 - 14:26

Güncelleme: 17.04.2025 - 14:26

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer mesaisi sürüyor.

Sözcü'nün haberine göre; özellikle hücum hattında bazı değişikliklere gitmesi beklenen Fenerbahçe'de, Edin Dzeko ve Cenk Tosun gözden çıkarıldı.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Dzeko ve Cenk Tosun'la yollarını ayırma kararı aldığı ifade edilirken bu isimlerin yerine 3 aday belirlendiğinin altı çizildi.

Haberde Fenerbahçe'nin listesinde olan forvetlerin Dusan Vlahovic, Aleksandar Mitrovic ve Yoane Wissa'nın yer aldığı kaydedildi.

Juventus'un 2022 yılında 83.5 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Dusan Vlahovic ile sezon sonunda yollarını ayıracağına dair haberler İtalyan basınında sıkça yer alıyor.

2 yıldır Al-Hilal forması giyen Mitrovic için de 52.6 milyon Euro bonservis ödenmişti.

İyi bir sezon geçiren Brentford forveti Yoane Wissa ise bu sezon ligde 29 maçta 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.