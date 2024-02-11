Adı Real Madrid ile anılıyordu: Carlo Ancelotti'den Kylian Mbappe yanıtı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında kendi sahasında ağırladığı Girona'yı 4-0 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti maçın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, transferde adı Real Madrid ile anılan Fransız futbolcu Kylian Mbappe hakkında konuştu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 10:12
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Carlo Ancelotti'den Kylian Mbappe yanıtı!
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona zaferi sonrası açıklamalar yaptı.

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Şu anda dünyanın en iyi 3 oyuncusu Vinicius, Bellingham ve Rodrygo'dur. Sonra Kroos, Valverde ve Camavinga geliyor" dedi.

ANCELOTTİ'DEN MBAPPE YANITI

Bellingham'ın Zidane'a benzediğini söyleyen Ancelotti, "Bellingham bana Zidane'ı hatırlatıyor. Zidane'ın teknik kalitesi daha yüksekti ama Bellingham'da çok az oyuncunun sahip olduğu şeyler var" diye konuştu.

Mbappe ile ilgili ise Carlo Ancelotti, "Kylian Mbappe başka bir takımın futbolcusu. Zaten dünyanın en iyi oyuncularına sahibim" ifadelerini kullandı.


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