Adı sarı-kırmızılılar ile anılıyordu: Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması!

Galatasaray'ın Leroy Sane için Galata Kulesi'nde çektiği videoda Bernardo Silva'nın siluetinin olduğu iddiasının ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın transferi için heyecanlanırken, yönetim böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.





Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Bernardo Silva ile ilgili transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

"BERNARDO SILVA İDDİASI ASILSIZ"

Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada, "Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sayıda oyuncunun ismi transfer listemizdeymiş gibi konuşuluyor. Başta Bernardo Silva olmak üzere adı geçen oyuncularla hiçbir ilgimiz yok" dedi.

Açıklamalarına devam eden Abdullah Kavukçu, "Önceliğimiz Victor Osimhen ve kaleci transferi. Lütfen bu asılsız haberlere itibar etmeyiniz" dedi.