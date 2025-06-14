Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı sarı-kırmızılılar ile anılıyordu: Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması!

Adı sarı-kırmızılılar ile anılıyordu: Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması!

14.06.2025 17:21:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı sarı-kırmızılılar ile anılıyordu: Galatasaray'dan Bernardo Silva açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukçu, transferde adı sarı-kırmızılı takım ile anılan Portekizli futbolcu Bernardo Silva hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Leroy Sane için Galata Kulesi'nde çektiği videoda Bernardo Silva'nın siluetinin olduğu iddiasının ardından sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi.

Sosyal medyadaki Galatasaray taraftarları, 30 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın transferi için heyecanlanırken, yönetim böyle bir ihtimalin söz konusu olmadığını açıkladı.


Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukçu, Bernardo Silva ile ilgili transfer iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

"BERNARDO SILVA İDDİASI ASILSIZ"

Abdullah Kavukçu yaptığı açıklamada, "Son günlerde özellikle sosyal medyada çok sayıda oyuncunun ismi transfer listemizdeymiş gibi konuşuluyor. Başta Bernardo Silva olmak üzere adı geçen oyuncularla hiçbir ilgimiz yok" dedi.

Açıklamalarına devam eden Abdullah Kavukçu, "Önceliğimiz Victor Osimhen ve kaleci transferi. Lütfen bu asılsız haberlere itibar etmeyiniz" dedi.

İlgili Konular: #galatasaray #Galata Kulesi #bernardo silva

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Sane için sigorta önlemi!
Galatasaray'dan Sane için sigorta önlemi! Galatasaray, Dünya Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih forması giyecek Leroy Sane'yi 20 günlük özel sigortayla güvence altına aldı.
Galatasaray'dan Barış Alper'e veda hazırlığı!
Galatasaray'dan Barış Alper'e veda hazırlığı! Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın oynamak istediği takım netleşti
Galatasaray'a Emiliano Martinez transferinde gün doğdu
Galatasaray'a Emiliano Martinez transferinde gün doğdu Galatasaray, kaleci transferi için gündemine Aston Villa'dan Emiliano Martinez'i almıştı. Martinez hakkında ise Arjantin basınından sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi.