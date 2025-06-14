Galatasaray'a Emiliano Martinez transferinde gün doğdu

Şampiyon Galatasaray'da 19 kupa kazanan kaleci Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından sarı kırmızılılar, eldivenleri teslim edeceği yeni isim arayışlarına devam ediyor.

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile yollarını ayırmaya hazırlanan Emiliano Martinez, Galatasaray'ın transfer listesinde ilk sıraya yükseldi.

Galatasaray, 32 yaşındaki Arjantinli kaleciyi kadrosuna katmak için görüşmelere hız verdi. Tecrübeli eldiven konusunda sarı-kırmızılı taraftarları sevindirecek flaş gelişmeyi ise Arjantin spor kanalı TYC Sports duyurdu.

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TYC Sports; Galatasaray'ın, Arjantin Milli Takımı'nın yıldız kalecisi için İngiliz ekibinden şartları hakkında bilgi aldığını vurguladı. Haberin detayında, Martinez'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığına değinildi.

Finansal Fair Play kısıtlamaları nedeniyle sıkıntı yaşayan Aston Villa, Martinez için gelecek cazip bir teklife olumlu yaklaşabilir. Oyuncunun yüksek maaşından da kurtulmak isteyen Ada ekibi, satışla mali açıdan rahatlamayı hedefliyor.

Bu sezon 53 maçta forma giyen tangocu yıldız, 61 gol yerken, 16 kez kalesini gole kapattı. Tecrübeli eldiven, 52 kez de milli oldu.