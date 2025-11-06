adidas, FIFA 2026 Dünya Kupası öncesi en büyük forma koleksiyonunu tanıttı

Koleksiyon, her ülkenin tarihsel kimliğini ve ulusal mirasını modern bir estetik anlayışla birleştiriyor. Her tasarım, oyunun özgür ruhunu ve yeni nesiller arasındaki bağı temsil ediyor; geçmişin mirasıyla geleceğin enerjisini buluşturmayı hedefliyor.

Her ülkenin ulusal kimliğini temsil eden renk ve desenlerden ilham alan formalar, ülkelerin tarihinden doğal güzelliklerine, geleneksel mimariden ikonik geçmiş forma tasarımlarına kadar uzanan detaylarla taraftarları ülkelerine duydukları ortak tutkuda birleştirmeyi amaçlıyor. Yakından bakıldığında fark edilen, turnuvanın köklü geçmişine ve unutulmaz başarılara atıfta bulunan ince detaylar, taraftarlar için her defasında yeni bir keşif deneyimi sunuyor.

Koleksiyonun tamamı, üç farklı ev sahibi ülkenin değişken iklim koşullarında mücadele edecek dünya çapındaki oyuncuların en yüksek performansı göstermelerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Sıcak hava koşullarıyla başa çıkmak için geliştirilen, vücut haritalı 3D mühendislikli esnek kumaşlar ve adidas’ın en yeni CLIMACOOL+ teknolojisi, teri daha hızlı emerek oyuncuların daha uzun süre kuru kalmasını sağlıyor. Geniş, delikli 3-şeritli bantlar maksimum nefes alabilirlik sunarken; kumaş ve kenar kısımlarına stratejik biçimde yerleştirilen file paneller, üst düzey hava geçirgenliği sağlayarak en zorlu iklimlerde bile optimum havalandırma sunuyor.

Formalarda ayrıca, ısı ile uygulanmış yeni lentiküler (ışık açısına göre şekil değiştiren) federasyon arması ve adidas logosu yer alıyor. Bu özel uygulama tekniği, forma yüzeyine hareketli ve dinamik bir görünüm kazandırarak yenilikçi bir görsel detay ekliyor.

adidas Futbol Genel Müdürü Sam Handy, FIFA 2026 koleksiyonu ile ilgili değerlendirmesinde şunları söylüyor: “Milli forma, bir ulusun birlikteliğinin ve gururunun sembolüdür. Takımlar, şimdiye kadarki en büyük Dünya Kupası sahnesine çıkarken, hem yeni bir taraftar kuşağının umutlarını taşıyor hem de kendilerinden önce gelenleri temsil ediyorlar. Dünya Kupası, stadyumların ötesine geçen anlar yaratıyor; bu nedenle formaları hem her ülkenin köklerine bir saygı duruşu niteliğinde, hem de her taraftarın bu hikayenin bir parçası olduğu yeni bir dönemi kutlamak için tasarladık”.

adidas Futbol Tasarım Başkan Yardımcısı Thomas Mace ise, “FIFA 2026 Dünya Kupası™ forma koleksiyonumuzu tasarlarken amacımız, her ülkenin kendine özgü kimliğini onurlandırırken inovasyon ve performansın sınırlarını zorlamaktı. Her forma bir hikaye anlatıyor, kültürel mirası modern estetikle buluşturuyor. Futbolun en büyük sahnesinde oyuncuların serin ve rahat kalmasını sağlamak için en gelişmiş teknolojilerimizle üretiliyor. Cesur görsel detaylardan ışıkla şekil değiştiren lentiküler logoya ve yenilikçi havalandırma özelliklerine kadar bu koleksiyon, futbol forması tasarımının geleceğini temsil ediyor” dedi.

Ülke Formalarına Genel Bakış:

Arjantin

Geleneksel gökyüzü mavisi ve beyaz dikey çizgilere sahip Arjantin forması, üç tonlu özel bir geçiş efektiyle ışığa göre şekil değiştiren bir görünüme kavuşuyor. Bu mavi tonlar, Arjantin’in üç FIFA Dünya Kupası™ zaferinin yaşandığı 1978, 1986 ve 2022 yıllarına gönderme yapıyor. Yaka arkasında ise Arjantin Futbol Federasyonu’nun kuruluş yılı olan “1896” yazısı yer alıyor.

Almanya

Almanya’nın turnuvadaki geçmiş başarılarını kutlayan iç saha forması, ülkenin en ikonik formalarına saygı duruşu niteliği taşıyor. Tekrarlayan elmas şekilleri ve şerit detayları, 2014 Dünya Kupası şampiyonluk forması da dahil olmak üzere geçmişteki efsanevi forma grafiklerinden ilham alıyor.

İtalya

İtalya iç saha formasında gelenek ve yeniliği buluşturuyor. İtalyan futbolunun köklü mirasından ilham alan forma, cesur tasarımıyla İtalyan Futbol Federasyonu’nunu (FIGC) kutluyor. Takımın lakabı ve formanın rengi olan “Azzurra” ifadesi, yaka arkasında altın harflerle yer alıyor.

Japonya

Japonya iç saha formasının klasik mavisi, gökyüzüyle denizin buluştuğu ufukta görülen meşhur sisli manzaradan ilham alan, kül mavisi çizgisel detaylara sahip soyut bir grafikle canlandırılıyor. Japon bayrağı ise yaka arkasında yer alıyor.

Meksika

Meksika iç saha formasında miras ve gelecek bir araya geliyor. Yaklaşan FIFA Dünya Kupası boyunca taraftar kuşaklarını birleştirecek enerji ve gururu temsil eden forma, futbolla yaşayan bir ulusun sarsılmaz desteğini kutluyor. Yaka arkasında yer alan “SOMOS MÉXICO” (Biz Meksikayız) ifadesi ise Meksika ruhunu tanımlayan birlik ve tutkunun bir sembolü olarak öne çıkıyor.

İspanya

İspanya’nın FIFA 2026 Dünya Kupası™ iç saha formasıında ülkenin bayrağı ve armasından ilham alan, kırmızı zemin üzerine tekrarlayan sarı dikey çizgilerle oluşturulan sade ve zarif bir çizgisel tasarım dikkat çekiyor. Formanın yaka arkasında yer alan “ESPAÑA” yazısı ise oyuncuların ülke ruhunu sahaya taşımasını simgeliyor.