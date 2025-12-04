Adını efsaneler arasına yazdırdı... Alperen Şengün, 5000 sayı barajını geçti!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında ağırladığı Sacramento Kings'i 121 - 95 mağlup etti.

"DOUBLE-DOUBLE" YAPTI

Houston'daki Toyota Center'da oynanan maçta Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 28 sayı, 10 ribaunt ve 3 asistlik performansla "double-double" yaptı ve müsabakanın en skorer oyuncusu oldu.

ALPEREN ŞENG ÜN EFSANELER ARASINDA

NBA kariyerinin 5000. sayısını kaydeden Alperen, adını efsanelerin yanına yazdırdı. 23 yaşındaki basketbolcu NBA tarihinde 5000 sayı, 2500 ribaund ve 1000 asist barajına en genç yaşta ulaşan üç isimden birisi oldu. Alperen'in yer aldığı listedeki diğer iki yıldız ise Giannis Antetokounmpo ile LeBron James.