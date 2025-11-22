Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alperen Şengün'ün 14 sayısı yetmedi: Rockets, Nuggets'a kaybetti

22.11.2025 10:40:00
AA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı maçta Denver Nuggets'a 112-109 yenildi.

Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı.

Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi.

Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

ANTHONY EDWARDS'IN 41 SAYISI YETERLİ OLMADI

Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi.

Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla oynarken Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı kaydedarken Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistle oynadı.

