Adis Jahovic, Bodrumspor'da

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bodrumspor, Adis Jahovic'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 22:08
Adis Jahovic, Bodrumspor'da
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Makedon forvet Adis Jahovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adis Jahovic. Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic ile sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Bodrumspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Jahovic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


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