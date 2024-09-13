Adis Jahovic ve Berkan Emir, Narlıdere Belediyespor'a transfer oldu

Yayınlanma: 13.09.2024 - 17:30

Güncelleme: 13.09.2024 - 19:57

Adis Jahovic ve Berkan Emir, İzmir 1. Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Narlıdere Belediyespor'a transfer oldu.

Teknik direktörlüğünü Göztepe'nin eski sportif menajeri İlhan Şahin'in yaptığı İzmir temsilcisi, daha önce Süper Lig'de de forma giyen Adis Jahovic ve Berkan Emir'le anlaştı.

Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK formaları giyen 37 yaşındaki Makedon futbolcu Jahovic, 215 maçta 81 gol kaydetti.

Son olarak Eyüpspor forması giyen 36 yaşındaki Berkan Emir ise profesyonel liglerde ve kupada 424 müsabakaya çıktı.

Narlıdere Belediyespor, ligdeki ilk maçında 15 Eylül Pazar günü Narlıdere Ali Artuner Sahası'nda Çeşme Ilıcaspor'u konuk edecek.

BAŞKAN UZUN: ÖRNEK OLACAKLAR

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adis Jahovic ve Berkan Emir’i Kulüp Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte misafir ettiklerini ifade ederek şu mesajı paylaştı:

“Narlıdere Belediyespor'umuzun yeni transferleri birçok ligde gol krallıkları yaşayan usta golcü Adis Jahovic ve jeneriklik gollerin ismi Berkan Emir, yeni Kulüp Başkanımız Murat Çetinyaka ile birlikte misafirimiz oldu. Teknik Direktörlüğünü Göztepemizin önemli futbolcularından İlhan Şahin'in yaptığı Narlıdere Belediyesporumuzun, deneyimli, profesyonel ve sporculuk ahlakı üst düzey olan yönetici ve sporcularıyla birlikte yeni dönemde Narlıdereli gençlerimize güzel örnek olacağına ve onları spora teşvik edeceğine olan inancımız tamdır.”