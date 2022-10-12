AEK Larnaca maçı öncesi flaş gelişme: Fenerbahçe'de iki isim antrenmanda yer almadı!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca mücadelesinin çalışmalarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürdü. Sabah yapılan idmanda Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile Sloven futbolcu Miha Zajc yer almadı.

İrem Yavuz
12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:04
AEK Larnaca maçı öncesi flaş gelişme: Fenerbahçe'de iki isim antrenmanda yer almadı!
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Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman ile tamamladı.

Bugün Larnaka'ya gidecek olan sarı-lacivertli takımda iki futbolcu sabah antrenmanında yer almadı.

BATSHUAYI İLE ZAJC ANTRENMANDA YOK

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, soğuk algınlığı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertlilerin Sloven futbolcusu Miha Zajc ise kas ağrısı nedeniyle sabah yapılan çalışmaları es geçti.

Buna rağmen Fenerbahçeli iki futbolcunun AEK Larnaca kafilesinde yer alması bekleniyor.


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