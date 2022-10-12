AEK Larnaca maçı öncesi flaş gelişme: Fenerbahçe'de iki isim antrenmanda yer almadı!

12 Ekim 2022 Çarşamba, 11:04

Fenerbahçe, 13 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman ile tamamladı.

Bugün Larnaka'ya gidecek olan sarı-lacivertli takımda iki futbolcu sabah antrenmanında yer almadı.

BATSHUAYI İLE ZAJC ANTRENMANDA YOK

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, soğuk algınlığı sebebiyle antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertlilerin Sloven futbolcusu Miha Zajc ise kas ağrısı nedeniyle sabah yapılan çalışmaları es geçti.

Buna rağmen Fenerbahçeli iki futbolcunun AEK Larnaca kafilesinde yer alması bekleniyor.