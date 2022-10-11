Ahmet Çakar: "Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de şampiyon olacak"

11 Ekim 2022 Salı, 16:13

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bir televizyon programında Fenerbahçe'nin bu sezon Seyrantepe'deki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını da maçın ardından kaldıracağını iddia etti.

Çakar yaptığı yorumda şu sözleri kullandı: "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi, 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi, sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki, 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak."

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun sondan bir önceki haftasında, yani 37. haftada Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.