Ahmet Çakar: "Fenerbahçe, Ali Sami Yen'de şampiyon olacak"
Ahmet Çakar bu sezon Fenerbahçe'nin 37. haftada NEF Stadı'ndaki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini iddia etti.
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, bir televizyon programında Fenerbahçe'nin bu sezon Seyrantepe'deki Galatasaray derbisinde şampiyonluğunu ilan edeceğini ve kupasını da maçın ardından kaldıracağını iddia etti.
Çakar yaptığı yorumda şu sözleri kullandı: "Son 40 yılda Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında çektiği en büyük sıkıntı neydi, 6-0'lık skor. Fenerbahçe'nin çektiği en büyük sıkıntı neydi, sahasında Galatasaray'ın kupa kaldırması. 11 Ekim tarihinde iddiamdır ki, 21 Mayıs 2023'te Fenerbahçe, Seyrantepe'de Galatasaray'ın stadında şampiyonluk kupasını kaldıracak."
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun sondan bir önceki haftasında, yani 37. haftada Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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