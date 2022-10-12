Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: 'Attila Szalai'nin Fenerbahçe'de kalması sürpriz'

-Macaristan, nasıl bu seviyeye ulaştı?

“2019’daki son maçımızın ardından yaşanan pandemi sebebiyle her şey durduğunda biz de bu süreçte, nasıl daha farklı oynayabiliriz ve daha farklı bir konsept oluştururuz diye düşünmeye başladık. Oyuncu seçimlerinde kriterleri değiştirdik. Fiziksel anlamda güçlü, hızlı ve çalışmaya yatkın olanlara yöneldik. Çünkü bugünün futbolunda, sadece teknik oyuncuları seçemezdik. Takımda herkesin görevi var. Kazansak da kaybetsek de takım olduğumuzu, birlikte hareket ettiğimizi gösterdik. Uluslararası alanda bilinmeyen oyuncularımız, diğerleriyle aynı seviyede olabildiklerini gördüler. Böylece harika bir gelişim atmosferi oluştu. Herkes buraya gelirken ve ayrılırken mutlu. Ulaştığımız seviye için de oyuncularıma teşekkür ediyorum.”