AEK Larnaca'dan Fenerbahçe açıklaması!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak AEK Larnaca'da basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou, mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Dimitriou, "Her şeyin sorunsuz yürümesi ve sonuç alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Başka hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasını istemiyoruz" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak AEK Larnaca'da basın sözcüsü Kyriakos Dimitriou karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.
Dimitriou, "Her şeyin sorunsuz yürümesi ve sonuç alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Başka hiçbir şeyin dikkatimizi dağıtmasını istemiyoruz" dedi.
"SICAK BİR ATMOSFER YARATACAKLAR"
Taraftarlar için de konuşan Dimitriou, "Fenerbahçe yönetiminden örnek bir misafirperverlik gördük. Dolu bir stadyum bekliyoruz. Taraftarımızdan sıcak bir atmosfer yaratmalarını istiyoruz. Buna ihtiyacımız var. Stadyumumuzda 6 binden fazla taraftarımız olacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile AEK Larnaca, perşembe günü saat 19.45'te Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde karşı karşıya gelecek.
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