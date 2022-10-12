Fenerbahçe, AEK Larnaca maçının kamp kadrosunu duyurdu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 15:20
Fenerbahçe, AEK Larnaca maçının kamp kadrosunu duyurdu!
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu.

Bildirilen kadroda Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King yer almadı.

Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu şu şekilde:


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