Fenerbahçe, AEK Larnaca maçının kamp kadrosunu duyurdu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca mücadelesinin kamp kadrosunu açıkladı.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı AEK Larnaca maçı kamp kadrosu belli oldu.
Bildirilen kadroda Luan Peres, Willian Arao, Mija Zajc, Mert Hakan Yandaş ve Joshua King yer almadı.
Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu şu şekilde:
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