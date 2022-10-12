Fenerbahçe'de Jorge Jesus, kulüp tarihine geçti!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, maç başına 2,47 gol oranını yakalayarak kulüp tarihine geçti.
Portekizli teknik direktör Jorge Jesus kısa sürede hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna damga vurmayı başardı.
Sarı-lacivertli takıma maç başına 2,47 gol attırarak kulüp tarihine geçen Portekizli teknik direktör kendi rekorunu da kırdı. Jesus, kariyerinin en yüksek gol ortalamasını Fenerbahçe'de yakaladı.
103 GOLLÜ SEZONA GÖZ KIRPTI
Takvim'in haberine göre, tam 12 yıl önce 2009-2010 sezonunda Benfica'nın başındayken 2,43 oranla en yüksek gol ortalamasını elde eden Jesus, Fenerbahçe'de bu rakamın da üstüne çıkmayı başardı.
Tecrübeli hoca Benfica'da geçen sezon 2,36, 20-21 sezonunda ise 2,15 ortalama tutturmuştu. Fenerbahçe'nin sezonun geri kalan kısmında bu müthiş hücum performansını sürdürüp 103 gollü unutulmaz rekoru kırıp kırmayacağı da ciddi şekilde konuşulmaya başlandı.
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