Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu
Afrika Futbol Konfederasyonu, 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'ini belirledi.
Afrika Futbol Konfederasyonu, 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'ini açıkladı.
Listede Beşiktaş forması giyen Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'da en iyi sol bek oyuncusu olarak kendisine yer buldu.
İşte Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i;
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