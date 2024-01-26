Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i belli oldu

Yayınlanma: 26.01.2024 - 17:42

Güncelleme: 26.01.2024 - 17:42

Afrika Futbol Konfederasyonu, 2024 Afrika Uluslar Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'ini açıkladı.

Listede Beşiktaş forması giyen Demokratik Kongolu oyuncu Arthur Masuaku'da en iyi sol bek oyuncusu olarak kendisine yer buldu.

İşte Afrika Kupası'nda grup aşamasının en iyi 11'i;