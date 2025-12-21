Afrika Uluslar Kupası'yla ilgili flaş karar!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.12.2025
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, 2028'deki Afrika Uluslar Kupası'nın ardından organizasyonun 4 yılda bir düzenleneceğini bildirdi.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası’nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028’de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.

Motsepe, Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.

Ayrıca 2029’dan itibaren "Afrika Milletler Ligi” adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydeden Motsepe, “Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

