Afyonkarahisar'da olaylı maç: Eskişehirsporlu taraftarlar binlerce koltuğu söküp sahaya attı!

27.10.2025 13:19:00
İHA
TFF 3. Lig'de oynanan Afyonspor - Eskişehirspor müsabakasında istenmeyen olaylar yaşandı. Eskişehirspor'un 5-1 kazandığı mücadelede deplasman takımın taraftarları, oturdukları koltukları söküp sahaya ve Afyonsporluların bulunduğu bölüme atarak küfürlü tezahüratlar yaptı.

Afyonkarahisar'da oynanan Afyonspor - Eskişehirspor maçı sonrası yaşanan tribün olaylarında 2 bine yakın koltuk yerinden sökülerek sahaya atıldı.

TFF 3. Lig 4. Grup 8. haftasında Afyonspor ile Eskişehirspor arasında oynanan karşılaşma konuk ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

KOLTUKLAR SÖKÜLDÜ

Mücadele sonrası Eskişehirspor'un bulunduğu bölümde yeşil sahalarda istenmeyen olaylar yaşandı.

Image

Eskişehirsporlu taraftarlar, oturdukları koltukları söküp sahaya ve Afyonsporlu taraftarların bulunduğu bölüme atarak küfürlü tezahüratlar yaptı.

Yaşanan olaylarda stadın tuvaletleri ve lavaboları da parçalandı. Olayların ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Image

