Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bursaspor ve Eskişehirspor'dan anlamlı maç

Bursaspor ve Eskişehirspor'dan anlamlı maç

16.08.2025 22:37:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Bursaspor ve Eskişehirspor'dan anlamlı maç

Bursaspor ile Eskişehirspor, bilet geliri yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanacak "Doğa İçin Tek Yürek" sloganıyla dostluk maçında karşılaştı.

Nesine 2. Lig'e yükselen Bursaspor ile yeni sezonda Nesine 3. Lig'de mücadele edecek Eskişehirspor, bir fidan dikme seferberliğine destek olmak için Bursa Matlı Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Aralarında Eskişehirspor taraftarının da bulunduğu ve "kapalı gişe" oynanan maçta yaklaşık 40 bin seyirci, takımlarını destekledi.

Maç öncesinde yurdun çeşitli noktalarında çıkan orman yangınlarında şehit olan orman işçilerinin ve gönüllülerin fotoğraflarının "Unutmadık, unutmayacağız" yazısının altında bulunduğu ve "Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını" yazılı pankartlar açıldı.

Karşılaşmada, yangınlarda mücadele eden Orman Genel Müdürlüğünde görevli ekipler de Bursaspor yönetimi tarafından misafir edildi.

Maç, orman yangınlarında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bursaspor'dan Muhammed Demir'in, Eskişehirspor'dan Deniz Keskin'in karşılıklı golleriyle maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor, karşılaşmanın ikinci yarısında Ertuğrul Ersoy'un attığı golle maçı 2-1 kazandı.

İlgili Konular: #Doğa #Bursaspor #eskişehirspor

İlgili Haberler

Eskişehirspor ve Bursaspor'dan doğa için anlamlı iş birliği
Eskişehirspor ve Bursaspor'dan doğa için anlamlı iş birliği Anadolu'nun iki büyük spor kulübü Eskişehirspor ve Bursaspor, güçlerini toplumsal bir amaç uğruna birleştirerek Türkiye'ye örnek olacak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor.
Bursaspor, Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümünü kutladı
Bursaspor, Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümünü kutladı Bursaspor'un Süper Lig şampiyonu oluşunun 15. yıl dönümü dolayısıyla "Bursaspor'a Vefa Yolu" etkinliği yapıldı.
Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu!
Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oldu! Aliağa Petkimspor ile Bursaspor'un FIBA Avrupa Kupası'nın normal sezonundaki rakipleri belli oldu.