Afyonkarahisar'da yamaç paraşütü pilotları "Büyük Taarruz" için havalandı
Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz’un 100. yılı dolayısıyla 100 pilotun katıldığı yamaç paraşütü festivali düzenlendi.
Afyonkarahisar Sportif Havacılık Kulübü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında kente gelen 100 yamaç paraşütü pilotu, kent merkezindeki 280 metre yüksekliğindeki Çakırköy tepesinden havalandı.
Sportif Havacılık Kulübü Başkan Yardımcısı Ozan Ceylan, Afyonkarahisar'da ilk kez düzenlenen festivale 100 pilotun katıldığını söyledi.
Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcuların güzel atlayışlar yaptığını dile getiren Ceylan, "Büyük Taarruz'un 100. yılı olmasından dolayı 100 pilot ile atlayışlar gerçekleştirildi. Festival kapsamında vatandaşları da ücretsiz uçurduk. Yaklaşık 60 kişi pilotlar ile uçuş gerçekleştirdi." diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da iki gün boyunca pilotların gökyüzünü şenlendirdiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün muhteşem başkomutanlığına biz de gençler olarak karşılık vermek istedik." ifadesini kullandı.
Festivalin ardından katılımcılara teşekkür ve katılım belgesi verildi.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Gökbakar'dan Ural'a sert yanıt
- Doktor doktor dolaştı, 14 yıl sonra teşhis konuldu
- Hazine, satıştan gelecek ödemeye el koydu
- Sedat Peker'den yeni paylaşımlar...
- Peker, yeni video yayımladı
- Birinci parti değişti, Millet İttifakı fark attı!
- Uzmanından kiracılara tahliye taahhütnamesi uyarısı
- Mine Tozlu Sineren, rüşvet ağını anlattı
- Yüksek hızlı rüşvetin belgeleri
- Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker açıklaması