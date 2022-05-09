Ahmet Çakar, canlı yayında sinek yedi

09 Mayıs 2022 Pazartesi, 09:36

Beyaz TV'de yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı programda yorumculuk yapan Ahmet Çakar kahve fincanına konan sineği yakalayıp yedi.

Stüdyoya giren bir sinek Ahmet Çakar'ın yanındaki fincana kondu. Yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar'dan sineği yakalamasını istedi.

AHMET ÇAKAR SİNEĞİ YEDİ

Bardağa konan sineği eliyle yakalayan Çakar kameralar önünde sineği ağzına atarak çiğnemeye başladı. Bu sırada programın diğer katılımcıları Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Çakar’ın rahat ve sakin tavırları ise sosyal medyada gündem oldu.