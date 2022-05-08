Bursaspor, 90+4'te attığı golle lige tutundu
TFF 1. Lig'de Bursaspor, Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'u 90+4'teki golle yendi; kümede kalma yolunda kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, Süper Lig bileti alan Ümraniyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 24. dakikada Luka Capan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 42'de Ajdin Hasic ve 59'da Idrissa Camara'nın golleriyle 2-1 öne geçti.
Enver Cenk Şahin, iki dakika sonra kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü 90+4'te Uğur kaan Yıldız söyledi.
Bursaspor bu galibiyetle puanını 41 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. Dört takımın küme düşeceği ligde Kocaelispor ise Altınordu beraberliğiyle puanını 41 yaptı. Buna karşın Kocaelispor 17. sıraya geriledi.
TFF 1. LİG'DE GÜNÜN SONUÇLARI
Kocaelispor 2 - 2 Altınordu
Bursaspor 2 - 2 Ümraniyespor
Tuzlaspor 3 - 2 Eyüpspor
İstanbulspor 1 - 1 Adanaspor
Boluspor 2 - 1 Samsunspor
Keçiörengücü 2 - 1 Manisa FK
Denizlispor 2 - 1 Menemenspor
Gençlerbirliği 2 - 1 BB Erzurumspor
Balıkesirspor 1 - 5 Bandırmaspor
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