Bursaspor, 90+4'te attığı golle lige tutundu

08 Mayıs 2022 Pazar, 18:19

Kümede kalma mücadelesi veren Bursaspor, Süper Lig bileti alan Ümraniyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 24. dakikada Luka Capan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ümraniyespor, 42'de Ajdin Hasic ve 59'da Idrissa Camara'nın golleriyle 2-1 öne geçti.

Enver Cenk Şahin, iki dakika sonra kaydettiği golle skoru 2-2 yaptı. Maçta son sözü 90+4'te Uğur kaan Yıldız söyledi.

Bursaspor bu galibiyetle puanını 41 yaptı ve 16. sıraya yükseldi. Dört takımın küme düşeceği ligde Kocaelispor ise Altınordu beraberliğiyle puanını 41 yaptı. Buna karşın Kocaelispor 17. sıraya geriledi.

TFF 1. LİG'DE GÜNÜN SONUÇLARI

Kocaelispor 2 - 2 Altınordu

Bursaspor 2 - 2 Ümraniyespor

Tuzlaspor 3 - 2 Eyüpspor

İstanbulspor 1 - 1 Adanaspor

Boluspor 2 - 1 Samsunspor

Keçiörengücü 2 - 1 Manisa FK

Denizlispor 2 - 1 Menemenspor

Gençlerbirliği 2 - 1 BB Erzurumspor

Balıkesirspor 1 - 5 Bandırmaspor