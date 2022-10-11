Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi!

Sakaryaspor, teknik direktör Serkan Özbalta ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2022 Salı, 08:40
Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi!
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'da teknik direktörlüğe Serkan Özbalta getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Serkan Özbalta ile anlaşmaya varmıştır. Hoş geldin Serkan Özbalta." ifadelerine yer verildi.

Özbalta, son olarak Spor Toto Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor'da görev almıştı.


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