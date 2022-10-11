Sivasspor'dan galibiyet pozu
Süper Lig’in 9. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 85. dakikada Dia Sabia attı. Ligdeki ilk galibiyetini elde eden ve zorlu Ballkani maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Başakşehir maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “İstanbul hatırası” notu eklendi.
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