Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu

06 Ekim 2021 Çarşamba, 22:12

Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı programda birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

"SAKATLIKLARIN YÜZDE 70'İ DARBEYE BAĞLI"

"Beşiktaş son sakatlıkların haricinde oldukça güçlü bir kadrosu olduğunu gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde çok üst seviyede takımlarla mücadele ediyoruz. Ben ümitliyim. Maalesef Ajax maçında sakatlarımız olmasa buraya çok daha iyi sonuçla gelmiş olacaktık. Sakatlıkların bitimine müteakip orada da başarıyı yakalayacağız

Sakatlıklarımızın %60, %70 kısmı darbeye bağlı. Darbeye maruz sakatlıkların karşılığındaki kartları kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Onun dışındakilerin tek bir sebebi yok. Bu sakatlıkları zemine bağlamak doğru değil. "

"Ben, 'Sivasspor maçını çok dikkatli takip edeceğim' demedim. Bütün maçları seyretmek istiyoruz dedim, bu bir mesajdı. Tüm takımlar şikayet ediyor. Hakemlerimizin hatalı yönettiği maç sayısı tedirgin ediyor."

"Bir spor kulübünün başkanı bizim algı yarattığımızı söylüyor ama algı yaratmak istesek Sivasspor maçı öncesinde yaratırdık. Bir şey varsa hep birlikte görelim dedik. Algı yarattığımız şekilde bir algı yaratmak da yeni çıktı herhalde. Bunu kınıyorum."

"Ali Koç'la bugün bu konuya girmedik. Hepimizin bir camiayı temsil etme durumu var. Menfaatleri kenarda bırakıp konuşmamız gerektiğini biliyorum. Camiam adına bunun doğru olmadığını buradan da vurgulamak zorundayım. Cevap olarak kendisine söylemek zorundayım."

"MHK BAŞKANI'NIN YALNIZ BIRAKILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

“Tüm takımlar hakemlerden şikayet ediyor. Hakemlerimizin hatalı yönettiği maç sayısı bizi tedirgin ediyor. Çoğunluk rahatsız duyuyorsa, hakem konusunun masaya yatırılıp çözülmesi gerekiyor. MHK Başkanı'nın yalnız kaldığını düşünüyorum"

"VAR KAYITLARI AÇIKLANABİLİR"

"Bu zamana kadar bir çözüm olmaması bunu düşündürtüyor.Hakemlerimiz, maç anında hataları tespit edemeyebilir. Bu yüzden VAR çıktığında çok sevinmiştim. VAR'ın sorunları çözebileceği ortadayken, VAR her geçen gün daha da az fayda sağlamaya başladı. VAR'daki hakemlerin özerk olması gerekiyor."

"VAR konuşmalarını açıklamıyorlar ama bence açıklanabilir. Gizli saklı bir şey değil ki. VAR'da konuşulanların açıklanmamasının sebebi ne olabilir? Açıklansa, kamuoyu rahatlayacak."

"Sayın Uilenberg'in Sergen hocamızın adını telaffuz ederek örnek vermesi yanlış. Buna ilk tepkiyi koyanlardan biriyim. Maç yorumunu yapabilirsin. Josef'in pozisyonu için sarı kart doğru karar dedi. Bu tamam. Ancak hocayı örnek göstererek ders anlatamazsın."

"Türk hakemlerine güveniyoruz ancak belirli şeylerin düzeltilmesi lazım. Bunu birlikte yapacağız. Bazı önemli maçlarda, bazı tecrübeli hakemler var. Orada biraz yumuşamamız ve yeni hakemlere kaymamız gerekiyor. Bir hakem ataması yapılıyor, niye Ali değil de Veli geliyor, kimse bilmiyor."

(Ali Palabıyık'ın devre arasına kadar maç yönetmeyeceği iddiaları hakkında) "Geç bile kalınmış. Bizim canımız yandıktan sonra bir başkasının canının yanmasına gerek yoktu."

(Galatasaray'ın açıkladığı hakemlerin veri tablosu hakkında) "Algı yaratılmaktan bahsediliyor. Algının ta kendisi olur bu. Bu, TFF'nin yapacağı şey. Bunun kulüp tarafından neden açıklandığını, arkasında ne yattığını bilmiyorum. Algı yaratmanın bir anlamı yok. "Bunun sebebini açıklarlarsa, belki bizim göremediğimiz bir nedeni vardır, pardon diyebiliriz. Neden yapıldığını bilemediğim için..."

"YABANCI SINIRININ TÜRK FUTBOLUNA FAYDASI YOK "

"Rekabetin ortadan kalktığı yerde futbolcu yetiştiremezsiniz. Türk çocuklarını rekabet ettirecek bir ortamdan uzaklaştırırsanız, Türk futboluna bekleyen katkıyı veremezsiniz. Yabancı sınırının faydalı olduğunu düşünmüyorum."

PJANIC TRANSFERİ

"O operasyonu çok ince ve sessiz yaptık. Önemli bir futbolcu. Onu getirebilmek çok önemliydi. 10 milyon euro maaş alan bir futbolcuyu Türkiye'de 4'te 1'ine oynatabilmek de önemliydi. Pjanic kadar Can Bozdoğan'ı, Güven'i, Serdar'ı, Ersin'i de çok önemsiyorum."

(Gedson da olacaktı, Pjanic'i tercih ettik açıklaması hakkında) "Galatasaray ile doğal ve tatlı bir transfer rekabeti yaşadık. Gedson istediğimiz bir futbolcuydu. Görüşmeler devam ederken ansızın Pjanic çıktı. Diğer transferde görüşmeleri durdurduk ve Pjanic'i transfer ettik"

"Rachid ve Ghezzal'e Galatasaray talip oldu. Biz sadece Gedson ile ilgilendik ama onlar bizim ilgilendiğimiz birçok futbolcuyla ilgilendi. Sonuç olarak çok şükür biz istediklerimizin çoğunu aldık"

LARIN VE VIDA

"Cyle Larin'i istiyoruz. Onu kazandık. Biz geldiğimizde Larin Belçika'da Türkiye'de aldığının %20'siyle oynuyordu. Üstünü biz ödüyorduk. Larin'i geri getirdik, o da istekli oldu. Sergen hoca de emek verdi. Ve başarılı da oldu. Şampiyonlukta katkısı oldu. Ücretiyle ilgili konuşuyoruz. Bana göre istedikleri yüksek. Bizim verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde devam edeceğiz. Olmuyorsa yolu açık olsun... Dorukhan'da olduğu gibi..."

"Ocak ayına gelmeden, Vida'nın yeni sözleşmesini gündemimize almayı düşünüyoruz."

"KOMBİNE SATIŞI OLMAYACAK"

"Tribünlerin %100'ü açılsın istiyorum tribünlerin. Yan yana olmasın deniyor ama her şey göz önünde. Açın, aşı şartını da koyun bu işi böyle çözelim. Bari Avrupa'da verin de adamlarla eşit şartlarda mücadele edelim."

"Bilet fiyatları keşke ucuz olabilmesi. Ama gelire ihtiyacımız var. Bu fedakarlığı sadece ailemizden isteyebiliriz. Haklılar ama bizi anlamalılar. Kombine satışı yapmak istemiyoruz. Pandeminin getireceğini bilmiyoruz. Bu sene kombinesiz devam edeceğiz."

AMATÖR BRANŞLAR

"Pandemi bizi sadece maddi değil idari açıdan da etkiledi. Alt yapıyı etkiledi. Amatörler için borç yapılanması yapıldı. Futbol A.Ş. bütçesinden amatöre para aktarmak yasaklandı. Spor Bakanlığı, amatör branşlar için destek vermeli. Çok büyük sıkıntımız var. "

KPMG RAPORU

"Pandemide geciktiği doğru. Bu rapor bittiği anda açıklanacak, dedik. İncelemelerin tamamı bitti. Yazıya alındı. Bunlar aileye yakışır bir şekilde, yönetim kurulu, divan kurulu üyelerinin de görüşleri alınarak "ne şekilde, nasıl" sunacağız, bunu konuşacağız. İlk mali genel kurulda kongre üyelerine ve kamuoyuna açıklanacak. Bu kasıtlı olarak etrafta yayılıyor. Ben KPMG raporunu, inceleyeceğim, çıkaracağım demedim. Sn. Serdar Adalı çıktı, dedi ki; 'Ben 7 yıllık dönemi inceleteceğim'. Ben de '10 sene olacak' dedim. İyi ki incelemişiz, Beşiktaş'ın geleceği için eski defterlerin açılmasında fayda var."

"BAŞKAN ADAYLARININ ÇIKMASI BENİ MUTLU EDER"

"Bu koltuk çok değerli bir koltuk. Buraya hizmet etmek herkesin hakkı. Kim bu göreve içtenlikle talipse, çıkacak aday olacak. Gerçekten Beşiktaş'ı sevenlerin, çalışkan ve becerili olanların bu göreve talip olmasını isterim. Beşiktaş'a başkan adaylarının çıkması beni mutlu eder"

"KAAN AYHAN VE CENK TOSUN İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

"Ocak ayında Kaan Ayhan ve Cenk Tosun transferleri için çalışacağız. Kaan Ayhan. Ocak ayı geldiğinde onun için düşeriz yollara. Kaan bizi istiyor, biz de onu istiyoruz. Geleceği olan iyi bir oyuncu"

"Cenk Tosun'a benim sözüm var. Çok da severim, katkı vereceğini de düşünüyorum. Ona sözümüz var, o isterse Beşiktaş'ta kapımız ona açık."