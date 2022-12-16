Ahmetcan Kaplan'a sakatlık şoku!
Ajax, Ahmetcan Kaplan'ın antrenman sırasında sol dizinden ciddi bir sakatlık yaşadığını açıkladı.
Trabzonspor'dan Hollanda ekibi Ajax'a 9.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Ahmetcan Kaplan, talihsiz bir sakatlık geçirdi.
Antrenmanda sakatlanan genç futbolcunun sol diz çapraz bağında yırtık tespit edildi.
Ameliyat olan Ahmetcan'ın sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
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