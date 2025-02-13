Ajax, Belçika'da avantajı kaptı!
Ajax, Royale Union Saint-Gilloise deplasmanında 2-0 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi'nde tur kapısını araladı.
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Playoff ilk maçında Royale Union Saint-Gilloise ile Ajax karşı karşıya geldi. Kral Baudouin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ajax 2-0'lık skorla kazandı.
Saint-Gilloise'nin 23. dakikada Emmanel Promise David ile bulduğu gol, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
0-0 biten ilk yarının ardından Ajax, 59. dakikada Christian Rasmussen ile öne geçti. Jorthy Mokio, 71. dakikada skoru belirledi.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Şubat'ta Johan Cruijff Arena'da oynanacak.
Etiketler: #ajax #uefa avrupa ligi #Royale Union Saint-Gilloise
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