Ajax CEO'su Edwin van der Sar, görevinden istifa etti

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:21

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:21

Hollanda Eredivisie'i üçüncü sırada tamamlayan Ajax’ta, sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Kulüp CEO'su Edwin van der Sar, görevinden ayrılma kararı aldı.

Ajax'ın internet sitesinden yapılan paylaşımda, “Her şey için teşekkürler Edwin. Futbolculuk döneminizdeki gibi aynı vizyonla CEO rolünü benimsedin. Bunun için sonsuza kadar minnettarız. Bir kez Ajax efsanesi olan, her zaman Ajax efsanesidir” ifadeleri kullanıldı.

"ARTIK İYİ HİSSETTİRMİYOR"

Ayrılık kararına ilişkin konuşan van der Sar, şu sözleri kaydetti:

"Yönetim kurulunda neredeyse 11 yıldan sonra işim bitti. Birlikte harika şeyler yaşadık ama aynı zamanda inanılmaz derecede zor dönemler de oldu. Görevim sırasında tanıştığım ve birlikte çalıştığım insanlara çok minnettarım. Biraz uzaklaşma, dinlenme ve başka şeyler yapma ihtiyacı hissediyorum. Bu harika takımın geleceği hakkında kararlar almak iyi hissettirmiyor. Bu yüzden istifa etmeye karar verdim."