Ajax, erteleme maçında Feyenoord'a karşı rahat kazandı
Hollanda Eredivisie'nin 4. hafta erteleme maçında Ajax, deplasmanda Feyenoord'u 2-0 mağlup etti. Ajax, üst üste 5. maçını kazanırken, Feyenoord ligde ilk kez kaybetti.
UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Ajax, Hollanda Ligi'nde 4. hafta erteleme maçında Feyenoord ile karşılaştı.
Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla deplasman ekibi Ajax oldu. Ajax'a galibiyeti getiren goller; 6. dakikada Kenneth Taylor ve 25. dakikada Jorrel Hato'dan geldi.
Francesco Farioli yönetiminde ligde arka arkaya son beş maçını kazanan Ajax, puanını 22'ye yükseltti. Feyenoord ise ligde ilk kez yenildi ve 19 puanda kaldı.
Öte yandan Ajax'ta forma giyen milli futbolcumuz Ahmetcan Kaplan, mücadeleyi kulübede tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Eylül'de Beşiktaş ile karşılaşıp 4-0 galip gelen Ajax, Galatasaray ile de 30 Ocak'ta karşı karşıya gelecek.
Hollanda Ligi'nde ise bir sonraki maçta Ajax, PSV'yi konuk edecek. Feyenoord ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
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