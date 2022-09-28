Ajax'ın yldızı Mohamed Ihattaren'e kundakçı şoku!

Ajaxlı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracı yandı. Polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 07:29
Ajax'ın yldızı Mohamed Ihattaren'e kundakçı şoku!
Abone Ol google-news

Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen Fas asıllı futbolcu Mohamed Ihattaren'in lüks aracının yanmasının ardından polisin kundaklama ihtimalini araştırdığı belirtildi.

De Telegraaf gazetesinin haberinde Ihattaren'in lüks aracının Utrecht şehrinde gece 03.00 sularında yandığı kaydedildi.

Polisin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattığı olayın ardından Ihattaren sosyal medya hesabından "Havada kıskançlık var. Şükür ki maddi şeylerin yeri doldurulabiliyor." paylaşımda bulundu.

Haberde, geçtiğimiz hafta evlenen ve bu sezonu Ajax'ta kiralık geçiren Ihattaren'in ailesinin ağustostan bu yana tehdit edildiği bilgisine yer verildi.

Kısa süre önce Ihattaren'in kardeşi Yasir Ihattaren'in aracının kundaklandığı belirtildi.


Mohamed Ihattaren kundaklama Hollanda ajax Amsterdam

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler