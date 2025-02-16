Ajax'tan üst üste 7. galibiyet: Üç puanı 4 golle aldı!
Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 23. haftasında
Hollanda Eredivisie'nin 23. haftasında Ajax, Heracles'i konuk etti.
Johan Crujff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-0 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Mika Godts, 42. dakikada Brian Brobbey, 56. dakikada Oliver Valaker Edvardsen ve 66. dakikada Davy Klaassen kaydetti.
ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte üst üste 7. maçını kazanan ve 1 maçı eksik olan Francesco Farioli'nin ekibi Ajax, 54 puanla PSV'nin (52) önüne geçerek liderliğe yükseldi.
Heracles ise 19 puanda kaldı ve 16. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Ajax, Go Ahead'ı konuk edecek. Heracles ise Zwolle'yi ağırlayacak.
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