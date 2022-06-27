Akdeniz Oyunları'nda Erçetin-İnci çiftinden altın madalya
Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları Badminton kadınlar çiftlerde Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, İtalyan rakiplerini finalde 2-0 yenerek altın madalya kazandılar.
19'uncu Akdeniz Oyunları'nda bir altın madalya da badminton branşında geldi.
Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, dün gerçekleştirilen çeyrek finalde İspanya'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti. Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 ile geçen Erçetin-İnci çifti, finalde İtalya'nın rakibi oldu.
İtalya'yı finalde 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, şampiyon oldu.
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