Theofanis Gekas Akhisarspor'a geri döndü

27 Haziran 2022 Pazartesi, 19:41

TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor, efsane golcüsü Theofanis Gekas'ı futbol direktörü olarak takımın başına getirdi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "fsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Efsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır. pic.twitter.com/4w10xsHqTX — Akhisarspor (@Akhisarspor) June 27, 2022

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve aynı sezon küme düşen Akhisarspor, geride bıraktığımız sezonda ise TFF 3. Lig'e düşmüştü.

Akhisarspor ile 42 maça çıkan ve performansı ile kulüp tarihinin en sevilen oyuncularından biri olmayı başaran Gekas ise Ege temsilcisi ise 25 gol atmıştı.