Theofanis Gekas Akhisarspor'a geri döndü

Bir dönem Akhisarspor'daki performansı ile kulüp efsanesi haline gelen Theofanis Gekas, Akhisarspor'da futbol direktörü olarak göreve başladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Haziran 2022 Pazartesi, 19:41
Theofanis Gekas Akhisarspor'a geri döndü
Abone Ol google-news

TFF 3. Lig ekiplerinden Akhisarspor, efsane golcüsü Theofanis Gekas'ı futbol direktörü olarak takımın başına getirdi.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "fsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde mücadele eden ve aynı sezon küme düşen Akhisarspor, geride bıraktığımız sezonda ise TFF 3. Lig'e düşmüştü.

Akhisarspor ile 42 maça çıkan ve performansı ile kulüp tarihinin en sevilen oyuncularından biri olmayı başaran Gekas ise Ege temsilcisi ise 25 gol atmıştı. 


Akhisarspor futbol direktörü TFF 3. Lig Theofanis Gekas
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler