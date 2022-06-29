Akdeniz'de cimnastikcilerimizden 3 madalya
Halka aleti finallerinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş, kulplu beygirde ise Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda halka aleti finallerinde milli cimnastikçi İbrahim Çolak altın, Adem Asil gümüş, kulplu beygirde ise Ferhat Arıcan bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.
Halka aletinde yarışan milli cimnastikçi İbrahim Çolak, 14.850 puanla altın, Adem Asil 14.750 puanla gümüş madalya elde etti.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ise kulplu beygirde 14.000 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.
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