AKP’nin gözdesi Limak, Barcelona’ya 202 milyon euro tazminatla karşı karşıya

31 Ocak 2023’te imzalanan anlaşmayla, Camp Nou’nun kapsamlı yenileme işi Limak Holding’e verilmişti. Stadyumun 2024-2025 sezonu başında hazır hale gelmesi planlanıyordu. Ancak inşaat sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle teslimat tarihinde ciddi bir sapma meydana geldi.

Marca’nın haberine göre, stadyumun 10 Ağustos’ta oynanacak Joan Gamper Kupası’na yetişemeyeceği netleşti. Üstelik stadyum için hâlâ Belediye Meclisi’nden gerekli lisanslar alınmış değil.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ZORUNLU GÖÇ

En büyük sıkıntılardan biri ise UEFA’nın Şampiyonlar Ligi kuralları nedeniyle yaşanıyor. Buna göre bir kulüp grup aşamasındaki tüm iç saha maçlarını aynı statta oynamak zorunda. Camp Nou’nun zamanında hazır olamayacak olması nedeniyle Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki tüm grup maçlarını farklı bir stadyumda oynamak zorunda kalacak.

LAPORTA UYARMIŞTI: “YÜZDE 70’İ HAZIR OLMAZSA, YAPTIRIM VAR”

Barcelona Başkanı Joan Laporta, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada stadyumun 2025-2026 sezonundan önce en az yüzde 70 kapasiteyle hazır hale gelmesini beklediklerini söylemiş, aksi durumda yüklenici firmaya yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

SÖZLEŞMEDE GECİKME CEZASI VAR

Barcelona ile Limak arasında yapılan sözleşmede, hedeflenen tarihten sonra teslim edilecek her gün için ceza uygulanacağına dair açık bir madde bulunuyor. Marca’nın iddiasına göre, stadyumun 29 Kasım’a kadar teslim edilemeyeceği öngörülüyor ve bu durum Limak için yaklaşık 202 milyon euroluk bir tazminat anlamına geliyor.

KAMU İHALELERİNİN ŞAMPİYONU LİMAK

Limak Holding, Türkiye’de kamudan en fazla ihale alan şirketlerden biri olarak biliniyor. Eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in sahibi olduğu şirket, Türkiye’deki birçok büyük kamu yatırımının yanı sıra yurtdışında da pek çok projeyi üstlendi. Camp Nou yenilemesi ise bu projeler arasında en prestijlilerinden biri olarak öne çıkmıştı.



LİMAK HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Limak Holding'in basın açıklması şu şekilde:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında Spotify Camp Nou Stadyumu’nun yeniden açılışının ertelenmesinin Limak ile ilişkilendirilmesi yönündeki gerçek dışı haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki şirketimiz ve FC Barcelona yönetimi, proje ile ilgili her adımda tam koordinasyon içerisinde hareket etmektedir.

Söz konusu haberlerde yer alan kötü niyetli iddialar, projeyi yürüten taraflardan hiçbiri tarafından dile getirilmemiştir. Ayrıca FC Barcelona’nın konuya ilişkin yayımladığı resmi açıklamayla da açık biçimde çelişmektedir.

FC Barcelona tarafından 18 Temmuz 2025 tarihinde yapılan ve kamuoyuna duyurulan resmi açıklamada, Spotify Camp Nou’nun yeniden açılışının gecikmesine neden olarak Barcelona Belediyesi’nin ruhsat süreciyle ilgili belirsizlikler ve başlangıç lisansı prosedürleri gösterilmiştir. Açıklamada gecikmenin Limak kaynaklı olduğuna dair hiçbir ifade yer almamakta; projenin, kulüp tarafından belirlenen teknik gereklilikler ve şehir otoritelerinin tanımladığı parametreler doğrultusunda sürdüğü vurgulanmaktadır. Dolayısıyla haberlerde bahsi geçtiği gibi 202 milyon Euro cezai işlem uygulanacağı yönündeki iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır.

Limak’ı hedef alan ve hiçbir belgeye dayanmayan bu tür haberler, yalnızca şirketimizin değil, aynı zamanda ülkemizin küresel ölçekteki müteahhitlik birikiminin itibarına da zarar vermektedir. Bu kapsamda Limak olarak, FC Barcelona ile yürüttüğümüz bu prestijli projeyi, kulüp yönetimi ve yerel otoritelerle tam uyum içinde sürdürdüğümüzü bir kez daha vurgulamak isteriz.

Kamuoyunu doğru bilgilendirmeye açıkça aykırı olan söz konusu haberler nedeniyle tüm yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildirir, basın kuruluşlarını daha sorumlu, ilkeli ve gerçekleri yansıtan habercilik anlayışına davet ederiz."