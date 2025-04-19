AKRA Gran Fondo’da pedallar dostluk için döndü
Amatör yol bisikletçilerinin vazgeçilmezi AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da 10 ülkeden 500 sporcunun katılımı ile koşuldu. 98K’lık parkurda erkeklerde Ukraynalı sporcu 2:59:01.76’lık derecesiyle Anton Hrabovskyi, kadınlarda Gamze Ceyhan 3:24:29.51’lik derecesiyle birinciliği elde etti.
49K’lık parkurda erkeklerde Cengiz Güner 1:13:56.97’lik, kadınlarda Pınar Kurtoğlu 1:16:24.72’lik derecesiyle zirvede yer aldı.
Antalya Valiliği himayesinde AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 7’nci kez gerçekleştirilen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer’in eşsiz güzelliklerinde düzenlendi.
Türkiye’nin önemli bisiklet destinasyonlarından Antalya’nın Kemer ilçesinde “Pedallar Döner, Dostluk Büyür” sloganı ile koşulan organizasyon, amatör yol bisikletçilerine unutulmaz bir yarış imkanı sundu. 10 ülkeden 500 sporcuyu bir araya getiren AKRA Gran Fondo’da sporcular iyilik ve dostluğa pedal bastı.
Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşti.
2 AYRI PARKURDA KIYASIYA MÜCADELE
AKRA Gran Fondo, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun “AKRA” parkuru ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik “AG Tohum” parkuru katılımcıların beğenisini topladı.
DERECEYE GİRENLER
AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da dereceye giren sporcular belli oldu.
98K’lık AKRA parkuru;
(Erkekler)
1- Anton Hrabovskyi 2:59:01.76 (Asperox BikePedia Racing Team) (Ukrayna)
2- Gökhan Uzuntaş 3:01:40.58 (Mudanya Belediyesi) (Türkiye)
3- Aleksandr Apolosov 3:04:21.34 (HBFS) (Rusya)
(Kadınlar)
1- Gamze Ceyhan 3:24:29.51 (ISS Türkiye)
2- Şeniz Pamuk 3:33:24.04 (ISS Türkiye)
3- Züleyha Dikbaş 3:37:35.32 (Asperox BikePedia Racing Team) (Türkiye)
49K’lık AG Tohum parkuru;
(Erkekler)
1- Cengiz Güner 1:13:56.97 (Asperox Bikepedia Racing Team) (Türkiye)
2- Kamer Kanber 1:13:59.40 (Cyclimg Academy) (Türkiye)
3- Murat Uslu 1:14:02.34 (Büyükçekmece Bisiklet Kulübü) (Türkiye)
(Kadınlar)
1- Pınar Kurtoğlu 1:16:24.72 (Team ISS Academy) (Türkiye)
2- Buket Demirci 1:20:05.29 (BAU Cycling) (Türkiye)
3- Semahat Beyza Ersan 1:24:39.00 (Atalian Global Services)n (Türkiye)
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