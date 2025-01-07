Al Ahli, Julian Draxler'in sözleşmesini uzattı

Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:09

Güncelleme: 07.01.2025 - 21:09

Katar ekiplerinden Al Ahli SC, Alman futbolcu Julian Draxler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun başında Paris Saint Germain'den 9 milyon Euro karşılığında Ah Ahli'ye transfer olan Draxler, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi.