Al Ahli, Julian Draxler'in sözleşmesini uzattı

Katar ekiplerinden Al Ahli, Julian Draxler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Al Ahli, Julian Draxler'in sözleşmesini uzattı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 21:09

Katar ekiplerinden Al Ahli SC, Alman futbolcu Julian Draxler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonun başında Paris Saint Germain'den 9 milyon Euro karşılığında Ah Ahli'ye transfer olan Draxler, bu sezon çıktığı 13 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergiledi. 


Etiketler: #katar #Al Ahli SC #Julian Draxler #transfer
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