Al Ettifaq, Steven Gerrard ile yollarını ayırıyor
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq, teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayırma kararı aldı.
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ettifaq'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınında Marca'nın haberine göre; Al Ettifaq, teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayırma kararı aldı.
Suudi Arabistan ekibinde 55 resmi maçta görev yapan 44 yaşındaki Steven Gerrard, bu maçlarda 19 galibiyet, 16 beraberlik ve 20 mağlubiyet elde etti.
Steven Gerrard, Al Ettifaq takımında 1.33 puan ortalaması elde etti.
Etiketler: #Al Ettifaq #Steven Gerrard #Suudi Arabistan
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