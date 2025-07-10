Al Hilal'den flaş transfer! Theo Hernandez imzayı attı...

Suudi Arabistan devlerinden Al Hilal flaş transferlerine devam ediyor. Mavi beyazlı ekip son olarak Milan'ın Fransız yıldızı Theo Hernandez'i kadrosuna kattı.

27 yaşındaki sol bek, Al Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hernandez 3 yılda 75 milyon euro kazanacak.

Al Hilal bu transfer nedeniyle Milan'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Kariyerine Atletico Madrid altyapısında başlayan Theo Hernandez, bir sezon Alaves'de kiralık forma giydi. Yıldız oyuncu daha sonra 24 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. Burada tutunmakta zorlanan Fransız yıldız, yine bir sezon Real Sociedad'da kiralık geçirdikten sonra 2019'da 23 milyon euro karşılığında Milan'a imza attı.