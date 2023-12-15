Al-Hilal namağlup liderliğini sürdürdü

Yayınlanma: 15.12.2023 - 20:35

Güncelleme: 15.12.2023 - 20:35

Suudi Arabistan Pro Lig 17. hafta karşılaşmasında Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal sahasında konuk ettiği Al-Wehda'yı 2-0 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Al-Hilal'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Saud Abdulhamid ve 80. dakikada Aleksandar Mitrovic kaydetti.

Al-Hilal aldığı bu galibiyetle puanını 47'ye yükseltirken, Al-Wehda ise 22 puanda kaldı.

Al-Hilal bir sonraki karşılaşmasında sahasında Abha'yı konuk ederken, Al-Wehda'da da sahasında Al-Riyadh'ı konuk edecek.