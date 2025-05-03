Al Hilal'de Jorge Jesus ile yollar ayrıldı!
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Suudi Arabistan Pro Lig temsilcisi Al Hilal'de beklenen ayrılık gerçekleşti.
Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.
70 yaşındaki teknik direktör, bu sezon Al Hilal'in başında 46 maça çıktı. Al Hilal bu mücadelelerin 32'sini kazandı, 6'sı berabere bitti ve 8'inde mağlup oldu.
Al Hilal'de teknik direktörlük görevine yardımcı antrenör Mohammed Al-Shalhoub getirildi.
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