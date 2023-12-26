Al İttihad - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında deplasmanda Al İttihad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:42
Al İttihad - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Suudi Arabistan Pro Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, deplasmanda Karim Benzema'nın takımı Al İttihad ile karşı karşıya gelecek.

AL İTTİHAD - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?

Prens Abdullah el-Faysal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.

AL İTTİHAD - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Al Nassr, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Al İttifaq'ı 3-0 mağlup etmişti.

Al İttihad ise kendi sahasında ağırladığı Al Raed'e 3-1 mağlup olmuştu.


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