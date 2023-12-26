Al İttihad - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig'in 17. haftasında deplasmanda Al İttihad ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
Suudi Arabistan Pro Lig'de 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, deplasmanda Karim Benzema'nın takımı Al İttihad ile karşı karşıya gelecek.
AL İTTİHAD - AL NASSR MAÇI SAAT KAÇTA?
Prens Abdullah el-Faysal Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:00'de başlayacak.
AL İTTİHAD - AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Al Nassr, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Al İttifaq'ı 3-0 mağlup etmişti.
Al İttihad ise kendi sahasında ağırladığı Al Raed'e 3-1 mağlup olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- Bahçeli'den Özel'e açık tehdit!
- Demirtaş'tan 'Kızıl Goncalar' yorumu
- DEVA’lının saadet zinciri
- Kürsüde 'özerklik' açıklaması!
- Özel'den Erdoğan'a yanıt
- Yaşar Okuyan hayatını kaybetti!
- Ersan Şen, Özgür Özel'i hedef aldı
- CHP'li Yücel'den 'ortak bildiri' tepkisi
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı