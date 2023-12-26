Süper Kupa'nın oranları belli oldu: İşte derbinin favorisi!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak derbinin oranları belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2023 - 11:03
Süper Kupa'nın oranları belli oldu: İşte derbinin favorisi!
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının oranları açıklandı.

Galatasaray, 2.19 oran ile Süper Kupa'da favori olarak gösterildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA TÜRK DERBİSİ

Süper Kupa'da Fenerbahçe galibiyetine 2.76, beraberliğe ise 3.19 oran verildi.

Derbi maçta 2.5 gol üst oranı 1.79, 2.5 alt oranı 1.78 olarak belirlendi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 29 Aralık Cuma günü TSİ 20:45'te Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.


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