Al Ittihad, Fabinho'yu resmen açıkladı!

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, Liverpool'dan Fabinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2023 - 23:15
Al Ittihad, Fabinho'yu resmen açıkladı!
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Liverpool forması giyen Fabinho, Suudi Arabistan'a transfer oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Al Ittihad, bu transfer için Liverpool'a 45 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 29 yaşındaki futbolcu ise yeni takımından senelik 25 milyon euro kazanacak.


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