Al-Ittihad'dan Karim Benzema kararı! Antrenmanlara çıkmamıştı...
Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Ittihad, Al-Nassr maçının ardından antrenmanlara çıkmayan Fransız futbolcu Karim Benzema'yı Dubai'deki hazırlık kampına götürmedi.
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da forma giyen Karim Benzema krizi büyüyor.
Son olarak Al-Nassr'a 5-2 kaybedilen maçın ardından kendisine taraftarlardan tarafından tepki gösterilen ve tepkilere dayanamayıp sosyal medya hesabını kapatan Benzema için sıcak bir gelişme yaşandı.
HAZIRLIK KAMPINA ALMADI
İspanya merkezli Marca'da yer alan habere göre; Al-Ittihad teknik direktörü Marcelo Gallardo, Al-Nassr mağlubiyetinin ardından antrenmanlara da çıkmayan ve ülkeden giden Karim Benzema'yı Dubai'de gerçekleştirilecek olan hazırlık turnuvasına götürmeme kararı aldı.
Haberde, Karim Benzema ve Arabistan ekibi arasında iplerin tamamen kopmaya yakın olduğu ve yakın zamanda ayrılık yaşanabilme ihtimali olduğu aktarıldı.
20 MAÇTA 17 GOLE KATKI
Suudi ekibinin formasını bu sezon 20 maçta giyen Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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