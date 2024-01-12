Adı PSG ile anılıyordu: Galatasaray'dan Sacha Boey yanıtı!

Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın düzenlediği basın toplantısında Fransız futbolcu Sacha Boey hakkındaki iddiaları yanıtladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2024 - 16:59
Adı PSG ile anılıyordu: Galatasaray'dan Sacha Boey yanıtı!
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Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Sacha Boey'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Timur, transferde adı Paris Saint-Germain ile anılan Fransız oyuncu hakkındaki iddiaları yalanladı.

TRANSFER İDDİALARINA YALANLAMA

Sarı-kırmızılı yönetici, Boey'in sakatlığının bulunduğunu belirterek, "Sacha Boey bu hafta idmanda olacak. Satış gibi bir şey yok. En ufak bir boşlukta manipülasyon üretiliyor. 'Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor" ifadelerini kullandı.

Sacha Boey, bu sezon 29 kez formasını giydiği Galatasaray'da 2 gol kaydetti.


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