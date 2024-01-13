Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya mesaj: 'Bizi kıskanıyorlar'

Yayınlanma: 13.01.2024 - 11:40

Güncelleme: 13.01.2024 - 11:40

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu yeni üye berat töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Kurulduğundan bu yana Galatasaray Spor Kulübü Türk sporuna yön vermiş, olimpik sporların Türkiye'de sevilmesini, icra edilmesini sağlamış tek kulüptür. Galatasaray bu misyonuyla Türk gençliğine büyük fayda sağlamış ve onların yetişmesinde büyük emek harcamıştır. Galatasaray'ı bu özellikler beğenilen, sevilen ve çoğu zaman da kıskanılan bir kurum haline getirmiştir" dedi.

"KENETLENELİM, TEK YUMRUK OLALIM"



Galatasaray'ın başarılarını kıskananların olduğunu söyleyen Özbek, "Galatasaray Spor Kulübü yaptıklarıyla, tarihiyle, üyeleriyle kıskanılan bir kulüp. Kıskançlığın girdiği bir yerde kavgalar ve sataşmalar büyüyor. Galatasaray her dönem içine girdiği bu kavgalardan galip çıkmıştır. Bunun tek bir sebebi vardır. Bu kavgalarda birlik olarak hep galip çıkmıştır. Galatasaray yaptığı projelerle, hem finansman hem de sportif başarı bakımından kıskanılmaktadır. Bunun için de büyük bir saldırı altında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunun için tekrar tekrar rica ediyorum. Kenetlenelim, tek yumruk olalım. buna ihtiyacımız var. Bunun faydasını göreceğiz" ifadelerini kullandı.