Al-Musrati'den özür paylaşımı!

Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 23:46
Al-Musrati'den özür paylaşımı!
Abone Ol google-news

Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. 

Al-Musrati yaptığı açıklamada, tüm taraftarlardan özür diledi. 

İşte o paylaşım;

''Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.''


Al Musrati haberleri beşiktaş haberleri sosyal medya haberleri fenerbahçe haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!

Fenerbahçe'den derbi öncesi karar: 3 futbolcu kadroya alınmadı!
Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş

Profesör açıkladı! Verilemeyen inatçı kiloların sebebi bakın neymiş
6 yıl sonra ilk defa katıldı: Aziz Yıldırım'dan 'Barıştırma' sözlerine tepki!

6 yıl sonra ilk defa katıldı: Aziz Yıldırım'dan 'Barıştırma' sözlerine tepki!
Son Dakika… Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı

Son Dakika… Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı
Arda Güler, Real Madrid formasıyla bir ilke hazırlanıyor

Arda Güler, Real Madrid formasıyla bir ilke hazırlanıyor
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Serdar Aziz'den flaş paylaşım!

Serdar Aziz'den flaş paylaşım!
Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu