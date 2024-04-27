Al-Musrati'den özür paylaşımı!

Yayınlanma: 27.04.2024 - 23:46

Güncelleme: 27.04.2024 - 23:46

Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati, kırmızı kartla oyun dışında kaldığı Fenerbahçe derbisi sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Al-Musrati yaptığı açıklamada, tüm taraftarlardan özür diledi.

İşte o paylaşım;

''Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.''